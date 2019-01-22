TMT Mücahitler Derneği, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür belgesi verdi

TMT Mücahitler Derneği, 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası törenlerinde görev alan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür belgesi verdi.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar’ın yaptığı açıklamada, 21 – 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda AKM’nde düzenlenen anma töreninde; O günlerin yaşatılması ve unutulmaması adına, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikteki başarıları nedeniyle görev alan başta okul müdürü ve 11 öğretmen ile 29 öğrenciye Dernek tarafından takdir ve teşekkür belgesi takdim edildiğini belirtti.