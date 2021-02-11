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Tokel:Sanatçılara özel destek fonu verilmeli

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İletişim Uzmanı Özdemir Tokel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile pandemi nedeniyle müzik grupları ve sanatçıların yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek sanatçılara özel destek fonu verilmesi gerektiğini söyledi.
Tokel:Sanatçılara özel destek fonu verilmeli

İletişim Uzmanı Özdemir Tokel, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile pandemi nedeniyle müzik grupları ve sanatçıların yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek sanatçılara özel destek fonu verilmesi gerektiğini söyledi.

 

Tokel’in paylaşımı şöyle:

 

‘Sanatçı ÖZEL DESTEK FONU

1. Yaklaşık 1 yıldır devam eden pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek gruplarından biri de bu ülkede müzik yapan gruplar ses sanatçıları ve diğer güzel sanatlarla uğraşan arkadaşlardır.

2. Müzik Grupları ve ses sanatçıları şirketsel bir yapıda olmadıkları için açıklanan hiç bir destek paketine girmemekte ve inanılmaz mağduriyetler yaşamaktadırlar.

3. Bu insanların, özellikle müzikten ve diğer sanatlardan başka hiç bir işle ilgilenmeyen ve tek geçim kaynağı olarak bu işi görenlerine, artık ciddi anlamda bir destek yapılması hem insanidir hem de haktır.

4. Bu ülkede 1 yıldır, ne etkinlik, ne konser, ne düğün, ne festival, ne panayır yapılmamakta eğlence sektörü çalışmamaktadır. Sinemalar, tiyatrolar kapalıdır. Bu ülkede 1 yıl boyunca bu şekilde uzun süre kapanmış başka hiç bir sektör yoktur.

5. Devletin, sanata, sanatçıya verdiği önem ve değer sadece sözde kalmamalıdır. Komiteler kurmak yetmez. Şekil şamalden oluşan şovlar yetmez. Bu insanların senede bir ellerine bir hediyecik tutuşturup iki selfi ile desteklemek yetmez.

6. Sayıları son derece az olan ve ülke ekonomisene yaratacakları ek hiç bir külfet olmayan bu insanlara en kısa sürede bir destek verilmesi kanımca sanata ve sanatçıya yapılacak en somut destek olacaktır.

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