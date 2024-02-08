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Tolun: Tanıtım faaliyetlerin daha çok önem verilmeli

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Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) temsil ediliyor.
Tolun: Tanıtım faaliyetlerin daha çok önem verilmeli

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) temsil ediliyor.

Fuarda yer alan Kuzey Kıbrıs standında yerini alan KITSAB yetkilileri, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı temsilcisinin de katılımıyla, TÜRSAB Genel Merkezinde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya KITSAB heyeti adına Başkan Orhan Tolun, Asbaşkan Oğuz Akançay, Genel Sekreter  Gökalp Alpler, Yönetim Kurulu Üyesi  Çağdaş Uçaner, Yönetim Kurulu Üyesi  Doğan Yalkı ile Yönetim Kurulu Üyesi  Fethi Özboğaç katılırken, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığını temsilen Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür Yardımcısı Latif İnce katıldı.

TÜRSAB-KITSAB buluşmasında kültür, gastronomi, inanç ve anı turizmi konularında çalışma grupları ve teşvik komisyonu kurulması, iki ülke arasında turizm hareketlerini artıracak adımlar atılması konusunda  anlaşmaya varıldı.

Tolun

EMITT çerçevesinde düzenlenen çalışmalara katılmak üzere İstanbul’da bulunan KITSAB Başkanı Orhan Tolun ise, fuardaki faaliyetlerinin çok verimli geçtiğini, bu yıl Türkiye’den gerçekleşecek turist akışında gözle görülür bir iyileşme beklediklerini açıkladı.

Tolun, “Türkiye bizim öncelikli turizm pazarımızdır. TÜRSAB yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde kültür,gastronomi,inanç ve anı turizminin için adımlar atılmasının iki ülke arasındaki turizm potansiyelini ve hareketliliğini artıracağını bunun da en önemli bacağının tanıtım faaliyetleri olduğunu konusunda fikir birliğine vardık. Tanıtımı önde tutan,iyi ve planlı bir çalışma ile hedeflediğimiz noktaya varabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yıl ise pandemi  öncesinin rakamlarını yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu çalışmalarımıza destek veren bakanımız Sayın Ataoğlu’na, TÜRSAB Başkanı Sayın Bağlıkaya’ya ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri. Etkinlik her yıl 40.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen turisti ağırlıyor.

ICA Group, TUROFED ve TTYD iş birliğiyle düzenlenen EMITT, kapılarını ziyaretçilerine 2024 yılında 27. kez açacak. Fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, Türk Hava Yolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyor.

KITSAB

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