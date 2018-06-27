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TOPLAM 5 BİN 152 BAŞVURU!!

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27 Haziran 2018 tarihli Detay Gazetesi...
TOPLAM 5 BİN 152 BAŞVURU!!

KTÖS VE KTOEÖS dün ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alma sorunu yaşayan kişilerin başvurularına yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Toplantıda pasaport başvurusu yapmayan kişilere yardımcı olmak için Temmuz ayında bir büronun hizmete gireceği açıklandı..

ELCİL: “BAŞVURULAR KATEGORİZE EDİLDİ”
Düzenlenen basın toplantısında konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu için toplam 5 bin 152 başvuru aldıklarını açıklayarak, bu başvuruların yüzde 70’inin güneye hiç başvuru yapmamış vakalar olduğunu kaydederek, geri kalan başvuruların bir kısmı için başvuru yapıp “alındı” belgesi aldığını; bir kısmının ise alındı belgesi verilmeden gönderildiğini söyledi.

“KRİTERLERE UYMAYANLAR İÇİN DAVA AÇILACAK”
Güney’in kriterlerine uygun durumdaki mağdurların bir kısmının sorununun Güney’deki siyasi otoriteyle görüşmeler yoluyla çözülmesinin söz konusu olduğunu belirten Elcil, Güney’in kriterlerine uymayan bir kısım mağdurun sorunuyla ilgili ise davalar açılacağını, avukatlarla gerekli toplantılar ve düzenlemelerin yapıldığını anlattı. Kimlerin dava açabileceğiyle ilgili tespitlerin ortaya konduğunu belirten Elcil, mağdur kesimlere ulaşacaklarını, Rum İçişleri Bakanlığıyla görüştükten sonra da dava sürecine başlanacağını kaydetti.

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