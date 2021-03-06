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SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Toplam 6426 test yapıldı, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

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Toplam 6426 test yapıldı, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı
Toplam 6426 test yapıldı, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 6426 test yapıldı, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi" Son 24 saatte yapılan test sayısı 6426 olup, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 34 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

5 kişi ise yerel vakadır. 9 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1/ Surlariçi- 1  /  Değirmenlik-1/  Taşkınköy -1 /Hamitköy-1 /Cihangir-1/ K.kaymaklı-2 / Haspolat-1   Girne

Dikmen - 1  / Ozanköy- 1/ Lapta-1

6 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6426 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 5    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 578. 954

Toplam Vaka Sayısı: 3601

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3188

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 326   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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