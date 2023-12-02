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Töre, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, ülkelerin gelişmişlik düzeyini engelli vatandaşlara sağlanan kamusal hizmetlerle ölçtüğünü belirtti. Altyapı, eğitim, iş, sağlık ve barınma önemli kriterler arasında yer alıyor
Töre, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı

Töre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Engelli insanların toplum nezdinde maruz kaldığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmanın,  istihdam yoluyla özgürleşmelerini sağlamanın, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmenin, önyargılarla mücadele etmenin ve onlara güvenli bir gelecek sunmanın en temel görevlerinden olduğunu ifade etti.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engellilerimizin kendi kendine yetebilen, üretken, özgür bireyler haline gelmelerini, bu bağlamda toplumla bütünleşmelerini sağlayacak hizmetlerden azami ölçüde istifade etmelerine yönelik çalışmalar yaparak, engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak bir insanlık vazifesidir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nünde tüm engelli yurttaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.

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