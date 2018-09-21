Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya’yı ziyaret etti.

Görevine yeni atanan Komutanımıza başarılar dilerken 39. Tümen Komutanlığı bahçesine zeytin fidanı dikimi yapıldı. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın portresi hediye edildi. Zeytin fidanı dikiminde konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre şunları söyledi; “ 20 Temmuz şafak sökerken Kıbrıs’a gelen şanlı Türk ordusu Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesidir. 1878’de adadan ayrılan Osmanlı Türk ordusu 96 yıl sonra tekrar geldi. Artık Garanti Antlaşması çerçevesinde bu adada ebediyen kalacaktır. Zeytin fidanını özgürlük ve barış simgesi olarak buraya dikiyoruz. Allah bizi bir daha ayırmasın..”