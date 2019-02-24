  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Töre, Azerbaycan’da anma etkinliğine katılıyor

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın Hocalı kentinde Ermeniler tarafından soykırıma tabi tutulan 613 kişinin anma etkinliğine katılıyor.
Töre, Azerbaycan’da anma etkinliğine katılıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın Hocalı kentinde Ermeniler tarafından soykırıma tabi tutulan 613 kişinin anma etkinliğine katılıyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yarın ve Salı Yeni Yüzyıl ve Beykent üniversitelerinde yapılacak etkinlikler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Azerbaycan Parlamentosu’ndan da katılımcıların olacağı sergi ve konferansta Sn. Zorlu Töre konuşmacı olarak yer alacak.

Azerbaycanlı Islahatçı Gençler Birliği Cemiyeti, anma konferansında Zorlu Töre’ye “Türk Dünyası Hizmet Ödülü” verecek.

26 Şubat akşamı AKİT TV'nin konuğu olacak olan Zorlu Töre, Çarşamba sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP Gazimağusa Piyalepaşa Örgütü kuruldu24 Şubat 2019 Pazar 14:15
  • “Tüm ülkede önce sorunların büyümesi durdurulmalıdır”24 Şubat 2019 Pazar 14:10
  • Lefkoşa’da yaşayan SMA hastası Davut yaşamak için yetkililerden yardım bekliyor24 Şubat 2019 Pazar 14:05
  • “Hoşgörü sınırlarını zorlayan bir durum”24 Şubat 2019 Pazar 14:00
  • El-Sen ve Has-Der, görev şehidi Özkan Gürler için yarın anma töreni düzenleyecek24 Şubat 2019 Pazar 13:25
  • Bu gece yarısından itibaren iki gün süreyle toz bulutu var24 Şubat 2019 Pazar 13:20
  • Turgay Deniz: "Güney Kıbrıs'ta Kuzey'den gelen ürünlere karşı psikolojik baskı var"24 Şubat 2019 Pazar 11:02
  • Meclis toplanacak24 Şubat 2019 Pazar 11:00
  • Tatar: “UBP, ülke için umut”... İktidara hazır olmalıyız bu yönde çalışıyoruz”23 Şubat 2019 Cumartesi 21:02
  • Dikkat polis uyardı o yol trafiğe kapandı!23 Şubat 2019 Cumartesi 20:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti