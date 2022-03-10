Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Töre, mesajında, “Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına kurucu meclis üyesi, milletvekili, bakan ve başbakan olarak hizmet veren merhum İrsen Küçük’ü vefatının 3’üncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerinde bulundu.



Aynı zamanda yüksek ziraat mühendisi de olan merhum İrsen Küçük’ün ülkenin tarım alanında verdiği hizmetlerin unutulmayacağını da ifade eden Töre, mesajında devamla şunları kaydetti:



“Kendisi suyun önemini bilen birisi olarak Asrın Projesi’nde de büyük katkılar ortaya koymuştur. Başbakan olarak Anadolu’daki suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarıyla buluşturulmasının altında imzası bulunan ve bu tecrübeyi yaşayan bir büyüğümüzdü. Anavatanımıza, milli ve manevi değerlerimize bağlı bir devlet adamı olan Küçük, ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için çabalamış, Kıbrıs Türk siyasi tarihine önemli bir şahsiyet olarak adını yazdırmıştır. Bir kez daha aziz hatıraları huzurunda kendisini saygıyla anıyor, merhuma Allah’tan rahmet diliyorum.”