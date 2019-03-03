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Töre: “Hayal kurup ‘Rumlarla Birleşeceğiz’ diye boşu boşuna depresyona girmeyelim”

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Töre yazılı açıklamasında, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs konusundaki zihniyetlerinin hiç değişmediğini, “sanki federal bir çözüme zemin oluşuyor” gibi bir yaklaşımın da aldatıcı olduğunu savundu.
Töre: “Hayal kurup ‘Rumlarla Birleşeceğiz’ diye boşu boşuna depresyona girmeyelim”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Hayal kurup ‘Rumlarla birleşeceğiz’ diye boşu boşuna depresyona girmeyelim” diyerek, iki liderin buluşup konuşmalar, görüşmeler yapması ve bazı konularda görüş birliğine ulaşmalarının “güven artırıcı” olarak nitelendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Töre yazılı açıklamasında, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs konusundaki zihniyetlerinin hiç değişmediğini, “sanki federal bir çözüme zemin oluşuyor” gibi bir yaklaşımın da aldatıcı olduğunu savundu.

Zorlu Töre, “Kendi devletimize sahip çıkmayan, gece gündüz yıl 365 gün Rumlarla birleşik Kıbrıs isteyenler aldanabilir ama Kıbrıs Türk halkının büyük bir çoğunluğunu asla aldatamazlar” görüşünü dile getirerek, şunları kaydetti:
 

“Aldanmayı umut olarak gören bazı çözümcüler çözüldüklerini ve aldandıklarını görmeyecek kadar gözleri ve ruhları kararmış, zihinsel olarak özürlü duruma gelmişlerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkalım. Anavatan’ımızla birlikteliğimizi pekiştirelim. Kendi sosyal ve ekonomimize bakalım. Hayal kurup Rumlarla birleşeceğiz diye boşu boşuna depresyona girmeyelim. Cumhuriyetimiz bir statüko değildir. Cumhuriyetimiz yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ulusal varlığımızın eseridir. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Devletimize ve Anavatan’ımıza dört elle sarılalım.”

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