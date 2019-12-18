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Töre: “İHA ve SİHA’ların Geçitkale Havaalanı’na konuşlandırılması elzem bir durum”

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Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Türkiye’nin Kanal 5 televizyonuna yaptığı açıklamada İHA, SİHA ve Türkiye-Libya anlaşmasını değerlendirdi.
Töre: “İHA ve SİHA’ların Geçitkale Havaalanı’na konuşlandırılması elzem bir durum”

Töre açıklamasında “Kıbrıs meselesi Türkiyeyle-KKTC’nin ortak milli bir davasıdır. Kıbrıs adasında ve Doğu Akdenizde yaşanan ve yaşanacak olan askeri ve ekonomik faaliyetlere karşı müşterek hareketler geliştirmek tarihi bir sorumluluktur.” dedi.

İHA ve SİHA’ların Geçitkale havaalanına konuşlandırılmasını elzem bir durum olduğunu öne süren Töre,  Rum kesiminin İsrail’den İHA’lar aldığını, Fransa ve Mısırla askeri tatbikatlar yapıldığını kaydetti.

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