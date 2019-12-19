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Töre İlahiyat Kolejini ziyaret etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Hala Sultan İlahiyat Kolejini ziyaret etti.
Töre İlahiyat Kolejini ziyaret etti

Töre, ziyarette basına yaptığı açıklamada, İlahiyat Kolejine karşı zaman zaman bazı muhalefetler yapılsa dahi ilahiyat kolejinin bir ihtiyaç olduğunu, ihtiyaçtan kaynaklanarak kurulan bir okul olduğunu belirtti.

İlahiyat kolejinde eğitim almanın korkulacak bir yönü olmadığını belirten Töre, bu okullarda eğitim alanlar sadece imam veya müezzin olacak diye bir durumun olmadığını, öğrencilerin üniversitelerde iktisat, tıp veya mühendislik tahsili de alabileceğini ifade etti.

Hala Sultan İlahiyat Kolejinde, diğer kolejlere göre Kuran’a ağırlık verildiği, Arapça’nın ise ikinci ek dil olarak verildiğine işaret eden Töre, bunun dışında eğitim açısından diğer kolejlerden farkı olmadığını, İlahiyat Kolejine yönelik yapılan ithamların doğruluğunun olmadığını ifade etti.

Kolejde, milli ve manevi değerlere ağırlık verildiğini belirten Töre, “Milli ve manevi değerlerini koruyan halk ancak ulusal kimliğini koruyabilir” dedi.

İNANIROĞLU: “KOLEJ’DEKİ ÖĞRENCİ SAYISI BİN 150’YE ULAŞTI”

İlahiyat Koleji Müdürü Yusuf İnanıroğlu ise, Kolej’deki öğrenci sayısının bin 150’ye ulaştığını ve ülkenin en büyük okullardan biri haline geldiğini, okula yoğun talebin de devam ettiğini söyledi.

Kolejde “hem kolej eğitimi hem de milli ve manevi değerlere uygun olarak meslek alanlarında dersler” verildiğini ifade eden İnanıroğlu, okulda Arapça’nın ikinci ek dil olarak verildiğini belirtti.

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