Töre: “Larnaka’dan gelen turistlerin engellenmesi kabul edilemez”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum tarafının Larnaka’dan gelen turistlerin KKTC'ye geçmelerine engel çıkarmasının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Rum Yönetimi’nin bu zihniyeti ve davranışı ne ilktir, ne de son olacaktır. İki kesimliliği hazmedemeyen EOKA’cı Rum Yönetimi Kuzey Kıbrıs’ı kendi egemenliğine alamayacaktır” dedi.

Rum ve Yunan liderlerin açıklamalarına en güzel cevabı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun vererek son noktayı koyduğunu belirten Töre, “Türk askeri ve garantileri Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tabusudur” ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre, Rum ve Yunanlıların askersiz Kıbrıs hayalinin “rüya” bile olmadığını, ambargoların ve izolasyonların insanlık suçu olduğunu; barış, çözüm, birleşik Kıbrıs’ın seyahat özgürlüğünü engelleyerek elde edilemeyeceğini kaydetti.