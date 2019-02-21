Töre: Rumlar Kıbrıs’ı Helen görüyor

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkı 1974 mutlu barış harekatından sonra barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürdüğünü açıkladı.

Töre bugün Kıbrıs konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Rumların yılladır Kıbrıs’ı Helen gördüğünü ve bu görüşlerinin değişmediğini vurguladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre açıklamasında şu ifadelere de yer verdi;

“Kıbrıs Türk halkı 1974 mutlu barış harekatından sonra barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmektedir Acıları, gözyaşları, çaresizlikleri, göç etmeleri, işsizlik ve güvenlik endişeleri ile yurtdışına kaçışlar durmuştur. 1983 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması ile Kıbrıs Türk halkı gelecek ne olacak endişesinden kurtulduğu halde Rumlarla yeni bir ortaklık arayışı devam ettiği için de beklentiler oluşmaya devam etmiştir. Ne var ki bütün anlaşma planlarına ve projelerine Rum-Yunan ikilisi ırkçı bir yaklaşımla hep hayır demişlerdir. 50-60 yıldır devam eden ortaklık beklentileri boşa çıkmıştır. 15 Kasım 1983 yılından sonra en kapsamlı bir plan olan Annan Planınada Rumlar büyük bir ekseriyetle hayır demiştir.

GrassMontana’da büyük beklentiler meydana gelmişken, Rum Lider Anastasiadis’in EOKA’cı ruhu kabarmış ve yine hayır denerek anlaşma sağlanamamıştır.

Kendi bağımsız devletimize artık sahip çıkalım. Rumlar Kıbrıs’ı Helen görüyor. Yönetimi ve güç paylaşımını paylaşmaya yanaşmayan zenginliği paylaşmazlar. Bu gerçeği göremeyenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve Kıbrıs Türk halkına haksızlık etmeye devam edeceklerdir.