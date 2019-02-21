  • BIST 102.749
  • Altın 227,728
  • Dolar 5,3057
  • Euro 6,0226
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Töre: Rumlar Kıbrıs’ı Helen görüyor

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkı 1974 mutlu barış harekatından sonra barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürdüğünü açıkladı.
Töre: Rumlar Kıbrıs’ı Helen görüyor

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkı 1974 mutlu barış harekatından sonra barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürdüğünü açıkladı.

Töre bugün Kıbrıs konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Rumların yılladır Kıbrıs’ı Helen gördüğünü ve bu görüşlerinin değişmediğini vurguladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre açıklamasında şu ifadelere de yer verdi;
“Kıbrıs Türk halkı 1974 mutlu barış harekatından sonra barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmektedir Acıları, gözyaşları, çaresizlikleri, göç etmeleri, işsizlik ve güvenlik endişeleri ile yurtdışına kaçışlar durmuştur. 1983 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması ile Kıbrıs Türk halkı gelecek ne olacak endişesinden kurtulduğu halde Rumlarla yeni bir ortaklık arayışı devam ettiği için de beklentiler oluşmaya devam etmiştir. Ne var ki bütün anlaşma planlarına ve projelerine Rum-Yunan ikilisi ırkçı bir yaklaşımla hep hayır demişlerdir. 50-60 yıldır devam eden ortaklık beklentileri boşa çıkmıştır. 15 Kasım 1983 yılından sonra en kapsamlı bir plan olan Annan Planınada Rumlar büyük bir ekseriyetle hayır demiştir.
GrassMontana’da büyük beklentiler meydana gelmişken, Rum Lider Anastasiadis’in EOKA’cı ruhu kabarmış ve yine hayır denerek anlaşma sağlanamamıştır.

Kendi bağımsız devletimize artık sahip çıkalım. Rumlar Kıbrıs’ı Helen görüyor. Yönetimi ve güç paylaşımını paylaşmaya yanaşmayan zenginliği paylaşmazlar. Bu gerçeği göremeyenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ve Kıbrıs Türk halkına haksızlık etmeye devam edeceklerdir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani Ölüm: Evinde ölü bulundu21 Şubat 2019 Perşembe 14:07
  • Bostancı’da kansere karşı farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi21 Şubat 2019 Perşembe 14:05
  • Çeler Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile biraraya geldi21 Şubat 2019 Perşembe 14:00
  • Töre: Rumlar Kıbrıs’ı Helen görüyor21 Şubat 2019 Perşembe 13:55
  • Tarım Dairesi Vadili köyünde eğitim verdi21 Şubat 2019 Perşembe 13:50
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi dahiliye bölümüne oda yaptıran Oğuz’a teşekkür plaketi verildi21 Şubat 2019 Perşembe 13:45
  • LTB ve EMAA’nın ‘Çocuk Atölyesi Sergisi’ Pazartesi açılacak21 Şubat 2019 Perşembe 13:40
  • “Verimsiz tartışmalar çözüme katkı yapmaz”21 Şubat 2019 Perşembe 13:35
  • Tarım sektörüne yönelik destek ve teşviklerin gözden geçirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı21 Şubat 2019 Perşembe 13:30
  • Umarım Anastasiadis bizi yanıltır!21 Şubat 2019 Perşembe 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti