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Töre, tatbikata katıldı!

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın icrasına katıldı.
Töre, tatbikata katıldı!

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı- 2022’nin icrasına katıldı.

Tatbikatın Sadrazamköy’de gerçekleşen safhasını Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte takip eden Başkan Töre, askeri yetkililerden tatbikatın süreci ile ilgili bilgiler aldı.

Tatbikat sonunda Başkan Töre, tatbikatta kullanılan askeri malzemeler ve tabikatın safhaları hakkında bilgiler edindi.

19 Eylül’de başlayan ve yarın sona erecek olan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatta, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amaçlanıyor.

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