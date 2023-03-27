  • BIST 5.031,98
  • Altın 1207.744
  • Dolar 19.083
  • Euro 20.539
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Töre: Tiyatro, yaratıcılığın zirveye ulaştığı bir sanat dalıdır

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Töre: Tiyatro, yaratıcılığın zirveye ulaştığı bir sanat dalıdır

Töre’nin mesajı şöyle: ‘İnsanlığa ait her duyguyu içinde barındıran sanat dallarından biri olan tiyatro, toplumsal duygu ve düşünceleri en etkin biçimde aktarma aracıdır. Yaşamın bir parçası, konusu bakımından da güzel sanatların en ilgi çekici kollarından olan tiyatro, toplumların kültürel gelişmelerinde önemli bir rol oynayan, eğitimiyle, sevgisiyle, aydınlık düşüncesi ve hoşgörüsüyle birleştirici bir güç olan ve insanlar arasında köprü vazifesi gören, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından birisidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözü tiyatronun ve sanatın hayatımızdaki yerini ve gerekliliğini ifade etmektedir. Tiyatro, yaratıcılığın zirveye ulaştığı bir sanat dalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, kültürel gelişimin mihenk taşlarından olan tiyatronun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocularımızın, tiyatronun kitlelere sunulmasında çaba sarf eden tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve tiyatro severlerin ‘27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyor, esenlikler diliyorum.’

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (27 Mart Pazartesi 2023)27 Mart 2023 Pazartesi 07:30
  • Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle mesaj yayımladı26 Mart 2023 Pazar 20:51
  • Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor26 Mart 2023 Pazar 19:15
  • CTP’li gençler mücadeleyi büyütüyor: Gençlik Gelecek Değil, Bugün!26 Mart 2023 Pazar 19:02
  • Hacer Gökçora hayatını kaybetti26 Mart 2023 Pazar 18:54
  • Seyir halindeki araçta yangın çıktı26 Mart 2023 Pazar 18:32
  • “Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende” adlı satranç turnuvası ve kermesi düzenlendi26 Mart 2023 Pazar 17:00
  • 'Oğuz Veli Ortaokulunda İyilik Aşı finali'26 Mart 2023 Pazar 15:08
  • Barçın: UBP gidecek ve CTP iktidarı ile çalışanlar yeniden hak ettiği değeri alacak26 Mart 2023 Pazar 14:47
  • Avcı: Alkollü sürüş, yasalar caydırıcı olmadan sadece polisin denetlemeleri ile önlenemez26 Mart 2023 Pazar 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti