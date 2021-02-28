Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. 10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 48 puanla 4. sırada. 9 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray'a karşı kaybeden, Karagümrük galibiyetinin ardından Göztepe karşısında yıkılan Fenerbahçe ise 51 puanla 3. basamakta. Fırtına, evinde kazanıp rakibiyle puanları eşitlemenin ve çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Son haftalarda zirve yarışında kayıplar yaşayan Fenerbahçe ise Trabzon'da kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Flavio, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Valencia (Samuel), Pelkas, Mesut Özil, Thiam

Trabzonspor'a testlerden müjdeli haber geldi

Dev maça artık bir gün kalırken, Karadeniz ekibine güzel haberler geldi... Dün gerçekleştirilen idman öncesinde takıma bir kez daha koronavirüs testi uygulandı. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve karantina süreçleri de sona eren Uğurcan, Hosseini, Baker, Erce’nin testleri negatif sonuçlandı.

Diğer isimlere uygulanan testte de herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Aynı zamanda daha önceki testi pozitif çıkan Marlon da bugün bir kez daha teste girecekken, genç oyuncu Safa Kınalı'nın ise karantinası devam ediyor.