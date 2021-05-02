Trabzonspor , Karadeniz 61'e geliyor...

BTM İknci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübünün maçlarını oynadığı Kaplıca Sahasını çimlendrme çalışmaları devam ederken, başkan Metin Genç’in paylaşımının altına yorum yapan Trabzonspor İdari Koordnatörü Caner Çuvalcıoğlu ve KTFF başkan adaylarından Tekin Birnci, sahanın çimlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra açılışına Trabzonspor’u getirmek istedklerni ifade ederek bu konuda çalışmalara başlayacaklarını ifade ettiler.

Konuyla ilgili yorumda bulunan başkan Metin Genç, en büyük hayallerinin bu olduğunu ifade ederek böyle br olaydan gurur duyacaklarını ifade ederken, Caner Çuvalcıoğlu da Trabzonspor’un Gordon Mlne döneminde, Rauf Denktaş’ın davet le adada devre arası hazırlık kampı yaptığını hatırlatarak, Trabzon’un üzerine düşen yapacağını vurguladı.