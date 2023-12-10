Trafik denetimleri sırasında 364 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde yapılan trafik denetimleri sırasında bin 570 araç sürücüsü kontrol edilirken toplam 364 araç sürücüsü hakkında çeşitli trafik suçlarından dolayı yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 570 araç sürücüsü kontrol edildi ve 256’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 60’ı diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, denetimler kapsamında 3 araç sürücüsünün tutuklandığını ve 31 aracın ise trafikten men edildiğini bildirdi.