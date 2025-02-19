Trafik Kazaları: Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüler Kaza Yaptı

Doğancı, Girne ve Paşaköy’de meydana gelen kazalarda bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalara alkollü ve ehliyetsiz sürücüler neden oldu.

18 ve 19 Şubat 2025 tarihlerinde Doğancı, Girne ve Paşaköy’de üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalara dikkatsizlik, ehliyetsiz araç kullanımı ve alkollü sürüş neden oldu.

İlk kaza, 18 Şubat’ta saat 17.30 sıralarında Doğancı’da bulunan toprak yolda gerçekleşti. 17 yaşındaki E.G., yönetimindeki HZ 293 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada yolda bulunan bir taşa çarptı. Sürücü hafif yaralanırken, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak suçlarından hakkında yasal işlem başlatıldı.

İkinci kaza, 19 Şubat’ta saat 01.30’da Girne’de meydana geldi. Ecevit Caddesi’ndeki bir otelin otoparkında, 34 yaşındaki Elif Ermiş, 287 miligram alkollü içki tesiri altında MS 243 plakalı aracıyla seyir halindeyken çevre duvarı ve saksılara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Üçüncü kaza ise 19 Şubat’ta saat 02.30’da Paşaköy-Vadili Anayolu’nda yaşandı. 19 yaşındaki Baran Gönenç, 78 miligram alkollü içki tesiri altında HF 640 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun dışına çıktı. Araç, toprak sete çarptıktan sonra iki takla atarak durabildi. Kazada yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Mehmet Sait Birel yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve müşahede altına alındı. Sürücü hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polis, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor