  • BIST 1.421
  • Altın 477,653
  • Dolar 8,3357
  • Euro 10,0059
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Trafik Kazası: Biri Çocuk Üç Kişi Yaralandı

» »
İskele-Ercan ana yolunda, Akova-Geçitkale arasında bugün meydana gelen trafik kazasında biri çocuk üç kişi yaralandı.
Trafik Kazası: Biri Çocuk Üç Kişi Yaralandı

İskele-Ercan ana yolunda, Akova-Geçitkale arasında bugün meydana gelen trafik kazasında biri çocuk üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele - Ercan anayolu üzerinde 12.30 sıralarında Akova- Geçitkale kavşakları arasında meydana gelen kazada, araçtan kopan parçayı almak için yol içerisine duran araca arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Kazada, araçtan kopan parçayı almak için yol kenarında bulunan Evan Monks Appleton (E-14), araç ile barijer arasına sıkışarak, yaralandı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, Niyazi Boransel, (E-58) kullandığı GD 068 plakalı aracın arkasında çektiği hayvan nakil aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyrederken, aracının sol arka lastiğinden kopan parçayı almak üzere yol içerisinde durdu.

Bu sırada arkasından aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Uysal (E-56), yönetimindeki GH 439 plakalı kamyon ile hayvan nakil aracının arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 068 plakalı araç, yolun solunda bulunan çelik bariyere çarptı. O esnada GD 068 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve araçtan kopan parçayı almak için yol kenarında bulunan Evan Monks Appleton (E-14), GD 068 plakalı araç ile barijer arasına sıkışarak yaralandı.

Kazada yaralanan GD 068 plakalı araç sürücüsü Niyazi Boransel ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Jordan Kelly (K-31) ve Evan Monks Appleton’un kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik Kazası: Biri Çocuk Üç Kişi Yaralandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:01
  • KTMMOB'den Kıb-Tek açıklaması05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:23
  • Akansoy: Sn Tatar kimdir bu çatlak sesler ?05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:10
  • Sağlık Bakanlığı ''1111'' İletişim Merkezini Devreye Soktu05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:17
  • Orman Yangınlarını Araştırmak Üzere Kurulan Meclis Komitesi Toplandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:46
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:44
  • İskele-Ercan anayolunda korkutan kaza! Yaralılar var!05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:35
  • Başbakan Saner: "Ramazan Bayramı için sıkı tedbirler alınacak" Tedbirler Cuma günü açıklanacak.05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:18
  • Erhürman'dan Tatar'a Pasaport eleştirisi!05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:09
  • ''Güney'den pasaport almayı uygun görmedim ama alanı da yadırgamam''05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti