Trafik Kazası: Biri Çocuk Üç Kişi Yaralandı

İskele-Ercan ana yolunda, Akova-Geçitkale arasında bugün meydana gelen trafik kazasında biri çocuk üç kişi yaralandı.

İskele-Ercan ana yolunda, Akova-Geçitkale arasında bugün meydana gelen trafik kazasında biri çocuk üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele - Ercan anayolu üzerinde 12.30 sıralarında Akova- Geçitkale kavşakları arasında meydana gelen kazada, araçtan kopan parçayı almak için yol içerisine duran araca arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Kazada, araçtan kopan parçayı almak için yol kenarında bulunan Evan Monks Appleton (E-14), araç ile barijer arasına sıkışarak, yaralandı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, Niyazi Boransel, (E-58) kullandığı GD 068 plakalı aracın arkasında çektiği hayvan nakil aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyrederken, aracının sol arka lastiğinden kopan parçayı almak üzere yol içerisinde durdu.

Bu sırada arkasından aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Uysal (E-56), yönetimindeki GH 439 plakalı kamyon ile hayvan nakil aracının arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 068 plakalı araç, yolun solunda bulunan çelik bariyere çarptı. O esnada GD 068 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve araçtan kopan parçayı almak için yol kenarında bulunan Evan Monks Appleton (E-14), GD 068 plakalı araç ile barijer arasına sıkışarak yaralandı.

Kazada yaralanan GD 068 plakalı araç sürücüsü Niyazi Boransel ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Jordan Kelly (K-31) ve Evan Monks Appleton’un kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.