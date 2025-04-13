Trafikte 331 sürücüye rapor

12.04.2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,952 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 331 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 33 araç ise trafikten men edilmiş ve 4 sürücü de tutuklanmıştır.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
194’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
1’i sigortasız araç kullanmak,
10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
8’i muayenesiz araç kullanmak,
18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
2’si yolcu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak,
1’i yolcu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak,
2‘si tehlikeli sürüş yapmak,
18’i trafik ışıklarına uymamak,
1’i trafik levha işaretlerine uymamak,
1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,
2’i susturucusuz egzozla araç kullanmak ve
48’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
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