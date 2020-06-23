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Trump, göçmen ve çalışma vizelerini askıya aldı

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Trump, göçmen ve çalışma vizelerini askıya aldı
Trump, göçmen ve çalışma vizelerini askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye göçmen girişini askıya aldığı, 22 Nisan'da imzaladığı, 60 gün geçerli olan kararnameyi yıl sonuna kadar uzattığı ve kapsamına göçmen olmayan bazı vize türlerini de alacak şekilde genişlettiği yeni bir kararname imzaladı. 

Kararnamede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkede işsizlik sorununun ortaya çıktığını belirten Trump, bu kararname ile yeni istihdam alanlarında Amerikan vatandaşlarına öncelik verilmesinin sağlanacağını söyledi. 

Trump'ın imzaladığı kararname ile ABD'ye 2020 sonuna kadar "göçmen vizesi" sahibi kişiler alınmayacak, ayrıca bazı "göçmen olmayan vize" kategorisinde olan ancak sahibine çalışma imkanı tanıyan vizeler de kararname kapsamına alındı. "Göçmen olmayan vize" kategorisindeki H-1B, H-2B, H-4, L-1 ve bazı J-1 vizeleri de kararname kapsamına alınırken, H-1B vize programında vize için en yüksek maaş sahibi kişilere öncelik verilecek. 

ABD'de H-1B vizesi "vasıflı işçi" grubuna verilirken bu işçilerin eşlerine de H-4 vizesi veriliyor.

H-2B vizeleri mevsimlik çalışanlara, L-1 ise kendi işverenleri tarafından yurt dışı pozisyonlarına atanan yöneticilere sağlanıyor.

J-1 vizesi ise staj, work and travel, eğitim kampları gibi eğitim programlarına katılan kişilere veriliyor. 

Trump, ülkeye göçmen vizelerini askıya alan ve 60 gün geçerli olan kararnameyi 22 Nisan'da imzalamıştı. Trump, gerek görülmesi durumunda bu süreyi uzatacağını kaydetmişti.

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