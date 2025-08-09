Trump ve Putin 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını görüşmek üzere 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelecek.

Beyaz Saray görüşmeyi ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'da ateşkes anlaşması için verdiği sürenin dolmasının ardından duyurdu.

Trump Putin'le görüşmenin her hâlükârda gerçekleşeceğini belirtti.

Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov, liderlerin "Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulma yollarına odaklanacağını" söyledi.

Uşakov, ABD ile Rusya'nın Alaska ve Arktik bölgesindeki ekonomik çıkarlarının "örtüştüğünü" belirterek, "büyük ölçekli, karşılıklı fayda sağlayacak projelerin" gündeme gelebileceğini ifade etti.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'ye göre Beyaz Saray, Avrupa'daki müttefiklerine, Ukrayna'nın geniş toprak parçalarından vazgeçeceği bir barış anlaşmasını kabul ettirmeye çalışıyor.

Bu plana göre Rusya, doğudaki Donbas bölgesi ile Kırım'ı alacak, kısmen kontrol ettiği Ukrayna toprakları Herson ve Zaporijya'dan ise çekilecek.

Wall Street Journal gazetesine göre Putin, bu öneriye benzer bir planı geçen günlerde Moskova'da Trump'ın özel temsilcisine sundu.

Beyaz Saray bu ayrıntıları doğrulamadı. Ancak Trump anlaşmanın "bazı toprak değişimleri" içereceğini söyledi.

Beyaz Saray'da Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı zirve sırasında konuşan Trump, "Güvenlik düzenlemeleri nedeniyle görüşme biraz ertelendi" dedi.

Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında "bazı toprak takaslarını" içerecek bir anlaşmadan söz eden Trump, "3,5 yıldır uğruna savaşılmış topraklardan bahsediyoruz. Birçok Rus öldü, birçok Ukraynalı öldü. Bazı yerleri geri almayı, bazılarını değiştirmeyi konuşuyoruz. Bu kolay değil, oldukça karmaşık" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca bu görüşmenin Putin için "son şans" olmadığını dile getirdi.

'Topraklarımızı işgalcilere vermeyeceğiz'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Rusya'nın yaptıkları için ödüllendirilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Zelenskiy "Topraklarımızı işgalcilere vermeyeceğiz" derken sosyal medyada yayımladığı mesajda, "Bu savaş bitirilmeli ve bunu bitirecek olan da Rusya'dır. Savaşı başlatan, uzatan Rusya'dır" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın dahil olmadığı kararların "ölü doğmuş" olacağını vurgulayan Zelenski, "Bunlar uygulanamaz kararlardır" dedi.

Trump-Putin zirvesi için ise "Bizim topraklarımızdan, halkımıza karşı süren bu savaşın çok uzağında yapılıyor. Bu savaş Ukrayna olmadan bitirilemez" mesajını verdi.

Zelenskiy, "Gerçek bir barış" için Trump ve tüm ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da "Ukraynalılar, uluslararası hukuka ve anayasamızda tanımlanan toprak bütünlüğümüz ile sınırlarımıza saygıya dayalı adil bir barışı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın hâlâ "anlamlı bir diyalog ve Ukrayna ile birlikte müzakere edilen gerçek çözümlere" açık olduğunu da teyit etti.

Ukrayna savaşıyla ilgili yoğun diplomasi trafiği hafta boyu devam etti. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta başında Putin'le Moskova'da bir araya geldi; Trump da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Öte yandan Alaska Valisi Mike Dunleavy, görüşmenin yapılacağı eyaletin önemine dikkat çekerek burayı "dünyanın en stratejik konumu" olarak tanımladı.

Dunleavy, "Rusya ile Alaska'yı yalnızca 3,2 kilometre (iki mil) ayırıyor. Ulusal savunmamızda, enerji güvenliğimizde ve Arktik bölgedeki liderliğimizde bundan daha hayati bir rol oynayan başka bir yer yok" dedi.

Trump'ın ateşkes için verdiği süre nasıl değişti?

14 Temmuz'da Putin'e savaşı bitirmesi için 50 gün süre tanıdı, aksi hâlde ağır gümrük tarifeleri uygulamakla tehdit etti. 28 Temmuz'da süreyi "10-12 gün"e indirdi

29 Temmuz'da bu tarihi 8 Ağustos olarak belirledi. Ancak süre yaklaşırken ekonomik tehditler geri planda kaldı, yüz yüze görüşme planı öne çıktı.

Süre dolduktan sonra ise Beyaz Saray'dan yeni yaptırım açıklaması gelmedi