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T&T: Havalimanı hepimizin. El birliği ile sorunları birlikte çözelim

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T&T Havalimanı İşletmeciliği, 2013’ten beri işlettiği Ercan Havalimanı’nın uluslararası standartlara ve kurallara uygun şekilde çalıştırıldığını, yaşanan sorunların ise iş birliğiyle çözülebileceğini açıkladı.
T&T: Havalimanı hepimizin. El birliği ile sorunları birlikte çözelim

 Ercan Havalimanı’nın uluslararası standartlara ve kurallara uygun

yapıldığını ve çalıştırıldığını kaydeden T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve havalimanı operasyonlarının verimliliğinin yükseltilmesi açısından havalimanındaki tüm işletmelerin ve çalışanların el birliği ile sorunların aşılmasında bir birlerine yardımcı olarak ortak akıl ile bir çözüme ulaşılabileceği ifade edildi.

    Son günlerde havalimanında yaşanan taksi sorunun aşılması için görüşmeye açık olduklarını ifade eden T&T Havalimanı İşletmeciliği, herkesin ekmek kapısı konumundaki bu güzel tesisin sorunsuz ve daha ileriye gitmesi için ortak bir yol bulunmasının şart olduğunu belirtti.

   Havalimanlarında uyması gereken kuralların, hem yerel yönetmeliklere hem de havalimanı özel kurallarına tabi olduğu ifade edilen açıklamada, bu kuralların amacının, yolcu güvenliği, adil hizmet, trafik düzeni ve işletme verimliliğini sağlamak olduğunu bunun da karşılıklı anlayış ve uyum ile yapılabileceği belirtildi.

 

 

 

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