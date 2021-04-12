TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Elbek: Ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara yetişemiyoruz, sona geldik!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, "Ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara yetişemiyoruz, sona geldik!" değerlendirmesini yaptı.

Elbek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hey millet duyun: Yetişemiyoruz: ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara ye-ti-şe-mi-yo-ruz Yatak yok; yatması gereken hastalar ayakta tedavide orada burada yatak arayıp bulamamaktan, yatması gereken hastalara ayaktan tedavi vermekten tükendik. Sona geldik!" ifadesini kullandı.