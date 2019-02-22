TUFAD kardeş kuruluşlarla çeyrek asır buluşması gerçekleştirildi

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği 25. yıl etkinlikleri devam ediyor

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) 25 yıl kutlamaları büyük bir coşku ile başladı.

İki toplumun yakınlaşmasında ve barış kültürü oluşturulmasında önemli bir rol üstlenen TUFAD, kendi içinde de kardeş kuruluşlarla kaynaşma ve birliktelik için dernek binasında bir araya geldi. Bu çerçevede,düzenlenen ‘Çeyrek asır buluşması’, Ağır Adımlar, Folk-Der, Fogem, Göç – Taş, Has – Der grup başkanları, eğitmenleri ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ve Halk Dansları Federasyonu ilk başkanı geceye katkı koydu.

TUFAD lokalinde gerçekleşen buluşmada büyük heyecan ve coşku yaşandı.

Gecede dernek başkanı Ali Tümsoy hoş geldiniz konuşması yaptı. Ardından dernek başkanları da söz alarak, “Ciddi bir şekilde çalışmalara ve ülkenin kültürüne katkısının devam etmesi ümidiyle. Kıbrıslı olmanın gururu ile yoluna devam etsin” dedi ve derneğin 25’inci yılını kutladı.

Kokteyl ile başlayan gecede konuklar görüşüp sohbet etme imkanı buldular. 25 yıl sonra sahip oldukları kendi çatısı altında ‘Çeyrek asır buluşması’gerçekleştirmenin mutluluğunu da yaşadılar.