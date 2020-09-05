  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Tufan Erhürman Girne Halk Evi’ni Ziyaret Etti

» »
Erhürman, “Gençlerimizin önünü açmak, önlerine yeni hedefler koyabilmeliyiz” dedi.
Tufan Erhürman Girne Halk Evi’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman dünyada sanatın, sporun ve kültürün önüne kolay kolay engel konulamayacağını düşündüğünü söyledi. 

Erhürman, “Gençlerimizin önünü açmak, önlerine yeni hedefler koyabilmeliyiz” dedi.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Girne Halk Evi Spor Kulübü’nü (GHE) ziyaret etti. 

Ziyarette konuşan Erhürman, bu sezon 1’inci Lig’de gösterdiği başarı ile adını Süper Lig’e yazdıran GHE’ye yeni sezonda başarı diledi.

Kulüplerin devlete ait birçok işlevi yerine getirdiğine dikkati çeken Erhürman, “Devlet arzu edilen mali olanaklara sahip olmadığı için kulüpler devreye giriyor. Ancak devlet tarafından şunun da anlaşılması lazım; kulüpler artık, futbol takımı olan ve liglerde mücadele eden takımlardan ibaret değil. Gençlere çok hizmet veren kurumlardır” dedi.

Gençlere büyük hizmetler veren spor kulüplerinin sürekliliğini ve devamlılığını sağlamak gerektiğini vurgulayan Erhürman, devamlılığın da ancak sabit gelir sağlamakla mümkün olduğunu belirtti. 

“DIŞA AÇILMA KONUSUNDA UMUTLUYUM”

Gençlerin önüne hedefler konulabilmesi gerektiğine de vurgu yapan Erhürman şunları kaydetti: 

“Şu anda futbolda bizim önlerine koyabildiğimiz maksimum hedef, Süper Lig’de şampiyonluk ve kupayı almak. Daha ötesi yok. Bu da hepimizin canını sıkan ve yakan bir durumdur. Çocukların bir şekilde artık dünyaya açılmasını sağlayacak hamleleri yapmamız gerekiyor. Bu konularda gerçekten umutluyum. Çünkü dünyada sanatın, sporun ve kültürün önüne öyle kolay kolay engel konulabileceğini düşünmüyorum. Bu konuda yeterince çaba ortaya konulması halinde, en azından belli dallarda sonuçlar alacağımızdan eminim.”

GHE’nin hem çocukların spor yapmasını hem de eğitimini destekleyen bir kulüp olduğunu söyleyen Erhürman, “Bu beni heyecanlandırıyor. Girne Halk Evi, adeta tam gün eğitim verilecek bir yuva olarak tasarlanmış bir projeye imza atan bir kulübümüzdür. Yeter ki yeri bulunabilsin, yeri sağlanabilsin. Bu konuda daha önce de birlikte çalıştık. Bu tam da gençliğe hizmet projesiydi” dedi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de “Akdeniz Fırtınası” Esecek05 Eylül 2020 Cumartesi 10:41
  • Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı05 Eylül 2020 Cumartesi 10:39
  • Dağyolunda Burak Engin'e Ait Evinde Tadilat Aşamasında Yangın Çıktı05 Eylül 2020 Cumartesi 10:30
  • Suriyeli Kaçaklar Yakalandı05 Eylül 2020 Cumartesi 10:25
  • Arabaya Sahte Evrak Çıkardılar05 Eylül 2020 Cumartesi 10:20
  • Çavuşoğlu: “Doğu Akdeniz’deki Tek Hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Milletinin Ve Aynı Zamanda Kıbrıs Türk Halkının Hakkını Savunmak”05 Eylül 2020 Cumartesi 10:16
  • Gazimağusa'da Uyuşturucu Baskını05 Eylül 2020 Cumartesi 10:10
  • Girne'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklu05 Eylül 2020 Cumartesi 10:00
  • Girne'de Ani Ve Gayri Tabii Ölüm05 Eylül 2020 Cumartesi 09:42
  • Nöbetçi Eczaneler ( 5 Eylül 2020 )05 Eylül 2020 Cumartesi 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti