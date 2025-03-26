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Tufan Erhürman: Kaybedecek 5 yıl daha yok!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 6 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek 29. Olağan Kurultayı öncesinde, yaptığı konuşmasında, "Kaybedecek 5 yıl daha yok!" ifadelerini kullandı.
Tufan Erhürman: Kaybedecek 5 yıl daha yok!

  •  “KAYBEDECEK BEŞ YIL DAHA YOK, HALK DEĞİŞİM KARARINI VERDİ”

  • “BU ADA GERGİNLİĞİN DEĞİL, BARIŞIN ADASI OLSUN DİYE YÜRÜYECEĞİZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 6 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek 29. Olağan Kurultayı öncesinde, Parti Meclisi (PM) adaylarının tanıtımı etkinlikleri dün akşam Mağusa’da sona erdi. 75 kişilik PM için 128 kişinin aday olduğu kurultayda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığa tek aday olarak çıkıyor. Aday tanıtım toplantısında konuşan Erhürman, “Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yöneteceğiz. Bu halk, güzel günler görecek” ifadelerini kullandı. Aday tanıtım toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirilirken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK üyeleri, İlçe Başkanları, milletvekilleri ve birçok üye gecede hazır bulundu.

HALKLA BİRLİKTE KAZANACAK, HALKLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Mesele kurultay değil, memleket meselesidir” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki 12 ay içerisinde, iki büyük ve önemli seçimin gerçekleşeceğini belirten Erhürman, “CTP, bu ülkenin yetişmiş tüm kadrolarıyla birlikte bu ülkeyi yönetmeye yürüyor” dedi. “Biz varız, çözüm var” sloganına işaret eden Ehürman, söz konusu sloganı her mesele için söylediklerini belirtti. “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler ekonomiyi de trafiği de eğitimi de mahvettiler” ifadelerini kullanan Erhürman, sorunların parçası olmak için değil, çözümün öncüsü olmak için yürüdüklerinin altını çizdi.

Erhürman, “Önümüzde iki seçim var, bu iki seçim bu ülkenin kader seçimidir. Ülkenin bir beş yıl daha bu zihniyetin sırtımıza yüklediği yükü taşıma olanağı yoktur” dedi ve halkın değişim kararını verdiğine dikkat çekti. “Bu ülkeyi halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bu halkla birlikte kazanacak, bu halkla birlikte yöneteceğiz” diye konuşan Erhürman, ülkenin güzel günler göreceğine işaret etti.

Erhürman, “Bu ada gerginliğin değil, barışın adası olsun diye yürüyeceğiz” diye ekledi.

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