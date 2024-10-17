Tufan Erhürman: Meclis’teki trajikomik durum devam ediyor

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Meclis’te açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Maalesef meclisteki trajikomik durum devam ediyor” dedi.
Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin, Pazartesi Meclis’in toplanacağını söylediğini, ancak Meclis’teki UBP Milletvekillerinin hiçbirinin Pazartesi Meclis’in toplanacağından haberleri olmadığını vurgulayan Erhürman, “Şuanda da bize herhangi bir resmi bildirim yapılmış değil” şeklinde konuştu.
Bugün saat 12’de Meclis’in açılacağının söylendiğini, Zorlu Töre’nin gelip Meclis’i açacağının beklendiğini söyleyen Tufan Erhürman, “Birileri halâ kendine hükümet diyen bu yapının ülkeyi yönetmesini bekliyor” ifadelerini kullandı.
Bütün memleketin artık sıkıldığının altını çizen Erhürman, “Ne oyunu olduğunu hiçbirimizin anlamadığı bir oyun oynanıyor” dedi.
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