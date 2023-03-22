Tufan Erhürman’dan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a: Hani bu ‘yeni siyaset’ sizindi?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye'nin Kıbrıs politikası değişirse görevini bırakacağını açıklamasına işaret ederek, "Hani bu ‘yeni siyaset’ sizindi?" diye sordu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye'nin Kıbrıs politikası değişirse görevini bırakacağını açıklamasına işaret etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hani bu "yeni siyaset" sizindi? Kıbrıs Türk halkı sizi bu yeni siyaseti istediği için seçmişti? Meclis de büyük çoğunlukla bu yeni siyasetin arkasındaydı? Türkiye'de ne olur bilmem ama siyaset değişse de sizin "Kıbrıs Türk halkının arkanızdaki iradesi"ni görmezden gelmeniz doğru olur mu?” diye sordu.

Erhürman, “Sizi Türkiye mi seçti ki, Türkiye'de siyaset, irade değişirse bırakıp gitmekten söz ediyorsunuz? Oldu mu şimdi?” ifadelerini kullandı.