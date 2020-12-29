TÜK Çalışanları Bakanlar Kurulu’ndan Karar Bekliyor

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Topak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yapılmaması yanında maaşlarının da ödenmemesi üzerine bir günlük grev ve Başbakanlık önünde eylem başlattı.

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Topak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının yapılmaması yanında maaşlarının da ödenmemesi üzerine bir günlük grev ve Başbakanlık önünde eylem başlattı.

Kamu-İş’in eylem ve grevinin seyri, halen devam eden Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak karara bağlı olarak belirlenecek.

Başbakanlık önündeki eylem sırasında Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere Başbakanlığa gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylemcilere açıklamalarda bulundu.

“TÜK FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREMEYECEK DURUMA GELDİ”

Çavuşoğlu, TÜK’ün borçlarından dolayı “faaliyetlerini sürdüremeyecek duruma geldiğini”, ancak kurumun ayakta durabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

TÜK’ün “kendi başına batan bir kurum” olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, TÜK’ün bugün çalışanları ödeyememesi yanında, ne parası ne de ambarında arpanın bulunduğunu, alacaklarını alamayan bir kurum haline geldiğini anlattı.

“YA GEREKEN YAPILSIN YA DA İFLASI AÇIKLANSIN”

Bakan Çavuşoğlu, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, TÜK’ün faaliyetlerinin sürdürebilmesi için yapılması gerekenlerin yapılmasını ya da iflasının açıklanmasını talep edeceğini de açıkladı.

AYDA 1 MİLYON TL FAİZ

Tarımdan sorumlu bakan olduğu bir önceki dönemde TÜK’ün borçlanma limitinin11 milyon TL olduğunu, daha sonra bunun 45, son olarak da 65 milyona çıkartıldığını; bugün borçlanma limitinin tümünün kullanıldığını ifade eden Çavuşoğlu, kurumun borçları için ayda “1 milyon TL faiz” ödemesi gereken bir durumda bulunduğunu söyledi.

“AKTARMA OLMAMASI HALİNDE YARIN DA ÖDENEMEYECEK”

Çalışanların 13’üncü maaşlarının ve bugün ödenmesi gereken maaşlarının ödenmemesiyle ilgili olarak da Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığı’ndan para aktarılmayacaksa yarın da maaşların ödenemeyeceğini ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu, hükümetin programında da açıkladığı gibi, üretici dostu kimliği ile elini taşın altında koyacağına inandığını belirtti.

SERDAROĞLU: “MAAŞLAR ÖDENMEYİNCE EYLEME GİTTİK”

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise TAK’a yaptığı açıklamada, Kamu-İş’in TÜK çalışanlarının maaşlarından İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve gelir vergisi için kesinti yapılmasına rağmen gereken yerlere yatırım yapılmadığı için geçen hafta da eylem düzenlediklerini ancak Hükümet ile bahse konu ödemeler ve 13’üncü maaşların 8 Ocak 2021’de ödeneceği üzerine anlaştıklarını anlattı.

Ancak, bugün çalışanların maaşlarının ödenemeyeceğini öğrenmeleri üzerine grev ve eylem kararı aldıklarını kaydeden Serdaroğlu, “Bu yapı doğru değil” dedi.

“KESİNTİ YAPILIYOR ANCAK YATIRILMIYOR”

TÜK tarafından çalışanlardan Haziran 2020’den beri İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigortalar ve gelir vergisi için kesinti yapıldığını ancak yapılan kesintilerin gerekli yerlere yatırılmadığını belirten Serdaroğlu, Sendika’nın TÜK’e hesaplarını inceleme talebini ilettiğini ifade etti.

“40 ÇALIŞAN BAŞKA KURUMDA AMA MAAŞI TÜK’TEN ÖDENİYOR”

TÜK’e 2008’den sonra işe alınan, daha sonra devletin farklı kurumlarına aktarılan, ancak maaşı Maliye tarafından TÜK’e ödenmek üzere, TÜK tarafından ödenen çalışanların durumuna da değinen Ahmet Serdaroğlu, bu durumda olan 40 çalışan bulunduğunu ancak TÜK’ün bu konuda Maliye’den alacağının da bulunduğunu sözlerine ekledi.