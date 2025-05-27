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TÜK patates alım fiyatını 30 TL olarak belirledi

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Toprak Ürünleri Kurumu, patates alım fiyatını netleştirdi. Kurum Başkanı Yenal Garabli, patatesin kilogram başına 30 TL’den alınacağını açıkladı.
TÜK patates alım fiyatını 30 TL olarak belirledi

Toprak Ürünleri Kurumu, patates alım fiyatını netleştirdi. Kurum Başkanı Yenal Garabli, patatesin kilogram başına 30 TL’den alınacağını açıkladı.

Garabli, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Yönetim Kurulu’yla yapılan görüşmeler sonucunda, patates üreticisinin beklentilerine uygun bir fiyatın belirlendiği ifade etti.

Garabli, patatesin brüt fiyatının 30 TL olduğunu, vergi kesintilerinin ardından üreticilere 28.42 TL ödeme yapılacağını duyurdu.

İlkbahar ürünü olan patatesin alımı için karar alındığını bildiren Garabli, üretici ve tüketici arasında fiyat istikrarını sağlamaya devam edeceklerini kaydetti ve istikrarlı fiyat politikalarının süreceğini belirtti.

Toprak Ürünleri Kurumu Genel Müdürü Kürşat Özer de, tüm patates üreticilerinin 2025 yılı ilkbahar ürünlerinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Özer, kurumun Gazimağusa’da bulunan patates paketleme şubesindeki tüm ekipmanların bakım ve onarımlarının tamamlandığını, patates alımı için hazır hale getirildiğini açıkladı.

Özer, 30 Mayıs 2025 Cuma gününden itibaren kurum imkanları doğrultusunda alımların başlayacağını belirterek, üreticilerin Mağusa Şubesi Sorumlusu Memiş Nay ile irtibata geçmelerinin önemine dikkat çekti. Özer, “Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

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