Tüketiciler Derneği Halka Koronavirüs Önlemlerini İhmal Etmeden Uygulama Çağrısı Yaptı

Tüketiciler Derneği, halkı koronavirüs vakalarındaki azalışa aldanmamaya ve önlemleri ihmal etmeden uygulamaya çağırdı.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, son günlerde vakalardaki azalışla geçilen açılmaya aldanılmamasını istedi.

Sağlık Bakanlığı’nı Kovid 19 tehlikesine karşı kurallar konusunda etkin denetim yapmaya da çağıran Işık, pandeminin sadece korunmayla olamayacağını ve tereddütsüz aşı yapılması gerektiğini kaydetti.

Işık, “korona enflasyonu” diye nitelediği suni fiyat anarşisini durduracak denetimler için de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı iş birliği ve göreve davet etti.