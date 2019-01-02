Tüketiciler Derneği harç zammını kınadı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, dernek olarak, “zam yağmuru” altında şaşkına dönen tüketicilere harçları da yüzde 30 zamlayarak, yeni yıl sürprizi yapan hükümeti kınadıklarını bildirdi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun körüklediği fahiş fiyatlarda indirim yapılmasını bekleyen tüketicilerin şok zamlarla şaşkına döndürüldüğünü vurguladı. Işık, Türkiye’nin enflasyona karşı genel fiyat düzeyinin aşağıya çekilebilmesi için birçok kalemde vergi ve harçlarda indirim yaparken KKTC hükümetinin bu konudaki inisiyatifini halktan ve tüketiciden yana değil vurgun yapan fırsatçılardan yana kullanarak çok vahim bir hata yaptığını savundu.