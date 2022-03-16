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Tüketiciler Derneği yılın yerel gıda marka ödülünü Bafra Gıda'ya verdi

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Bafra gıda başarılarına bir yenisini daha ekledi
Tüketiciler Derneği yılın yerel gıda marka ödülünü Bafra Gıda'ya verdi

Yerli üretimde Kıbrıs’ın öncü firmalarından Bafra gıda geçen yıl olduğu gibi bu yılda, KKTC Tüketiciler Derneği tarafından ödüle layık görüldü.

Tüketiciler Derneği yılın “Yerel Gıda” ödülünü Bafra Gıda’ya verdi. Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı Ödülünü, UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun elinden aldı.  

Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı yaptığı açıklamada; “Şirketimizin adına bu ödülü almaktan çok mutluyum. Biz ürettik, tüketiciler onurlandı. Başarılı olmak, zirveye ulaşmak bir kişiyle olan bir şey olmadığını düşünüyorum. Biz Bafra Gıda ailesi olarak büyük başarılara imza atıyoruz. Yüzlerce kişiye ekmek fırsatı tanıyan bir firma olarak, biz duygusunu her fırsatta paydaşlarımıza hissettiriyoruz.  Halkımıza hizmet etmekten çok mutluyuz. Ekonomik krizin iyice arttığı bir ortamda bizler taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz. Ödülü ekibim, ailem ve iş ortaklarım adına teslim alıyorum, Kalitemiz artarak devam edecek” dedi.

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