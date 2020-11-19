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Tunalı ‘’ DP’nin Bazı Örgüt Başkanları Bile Oy Vermedi’’

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Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’dan büyük bir iddia ortaya atıldı.
Tunalı ‘’ DP’nin Bazı Örgüt Başkanları Bile Oy Vermedi’’

Çiğdem Aydın’ın, 2020 TV’deki Güne Merhaba, sabah programına katılan, Tözün Tunalı, DP’nin kurucularından ve uzun süre başkanlık yapan, Serdar Denktaş’a, partinin bazı örgüt başkanlarının bile oy vermediğini öne sürdü.

DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, yaptığı açıklamada, üzücüdür ama maalesef DP’nin kurucularından ve eski başkanı Serdar Denktaş’a, bazı örgüt başkanlarımız bile oy vermedi. Demokrat Parti başkanlığından ayrılan ve seçime bağımsız olarak katılan Serdar Denktaş’a, partinin yetkili organları, aldıkları karar sonrasında destek verilmesi kararı almıştı. Ancak bazı örgüt başkanlarımızın bu karara uymadıklarını tespit ettik.  DP’nin almış olduğu %4 civarındaki oy partinin ve Serdar Denktaş’ın gerçek oyu değildir. Gezicinin yapmış olduğu ancak yayınlandıktan kısa bir süre kaldırılan, parti bazındaki ankette, UBP birinci, CTP ikinci TDP üçüncü, DP dördüncü sırada çıkmıştı. DP’nin oyu da %9 civarında gösteriliyordu. Biz bu oy oranına bakarak yapmış olduğumuz araştırmada, bazı örgüt başkanımızın oyunu Serdar Denktaş lehinde kullanmadığını tespit ettik dedi.

Tözün Tunalı açıklamasına devamla, tesbitimiz sonrasında bu örgüt başkanlarına parti disiplin ve kararına neden uymadıkları soruldu. Oyunu kime vereceği her bireyin kendi uhtesindedir. Ancak parti bir karar alırsa, özellikle partinin örgüt başkanları buna uymak durumundadır. Tespit edilen bu örgüt başkanları, parti disiplin kuruluna, partiden ihraç edilmeleri önerisi için sevk edilecek. Bu örgüt başkanları, parti disiplin kuruluna uymaytacaksa, örgüt başkanlığından istifa edip, partinin bazı organlarında çalışma yapabilir. Ama örgüt başkanlığı yapmamaları gerekir ifadesinde bulundu. 

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