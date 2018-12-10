Turgay Deniz: AB pazarına tercihli ticaret erişimi sağlanmalı

Oda Başkanı Turgay Deniz panelde gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında, süregelmekte olan Kıbrıs Sorunu’nun, ticaretten seyahate kadar, adadaki iki toplum arasında mevcut ekonomik eşitsizliğe yol açan birtakım ekonomik kısıtlamalar yarattığını belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, uluslararası yayın yapmakta olan The Economist Dergisi’nin düzenlemiş olduğu “KIBRIS: Dışa dönüklük ve iştiyakı birlikte dokumak” konulu paneline katıldı. Deniz, “Kıbrıs Türk toplumunun AB pazarına tercihli ticaret erişimine olanak sağlanmalı ve desteklenmeli” dedi.

Panele başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Maliye Bakanı Harris Georgiades, Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkanı Averof Neofitu, Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) Başkanı Christodoulos Angastiniotis, KTTO Başkanı Turgay Deniz, The Economist Dergisi Politika ve Ekonomi Habeleri Editörü John Peet, çeşitli akademisyen ve iş insanları konuşmacı olarak katıldı.

Oda Başkanı Turgay Deniz panelde gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında, süregelmekte olan Kıbrıs Sorunu’nun, ticaretten seyahate kadar, adadaki iki toplum arasında mevcut ekonomik eşitsizliğe yol açan birtakım ekonomik kısıtlamalar yarattığını belirtti. Ayrıca, olası bir federasyonun sürdürülebilirliği için, iki toplum arası ekonomik eşitliğin yakalanması için çaba gösterilmesinin önemini vurguladı.

Aynı zamanda Deniz, eşitliğin sağlanabilmesi ve çözüm hedefine ulaşabilmek için; Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını engelleyen haksız izolasyonların kaldırılması, Avrupa Birliği (AB) pazarına tercihli ticaret erişimine olanak sağlamakla başlayarak desteklenmesi ve iki Ticaret Odası’nın, kapsamlı çözüm öncesinde Kıbrıs Türk iş dünyasının AB uyum sürecine ilişkin çabaların arttırılmasına yönelik iş birliği yapmalarının öneminin altını çizdi.

Deniz, Yeşil Hat konusunda ise, halihazırda, ada içinde Kuzey ile Güney arasındaki ticaret hacminin çok düşük seviyelerde kaldığını ve yıllık 4.7 milyon Euro olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

İşlenmiş gıda ve diğer ürünlerin yeşil hat ticareti kapsamında, Kuzey’den Güney’e geçişi gibi sürüncemede kalan meselelerin acilen çözümlenmesi ve ticaret kapsamının AB standartları ile uyumlu olmak suretiyle tüm eşyaları içerecek şekilde genişletilmesinin hayati önemine vurgu yaptı.

İki Oda’nın, ayrıca, Hellim/Halloumi’nin AB’de Menşe Korumalı Atama olarak kaydedilmesi sürecinin ada genelindeki tüm üreticilerin yararına olacak şekilde sonlandırılmasını sağlamak için çabalarını yoğunlaştırması konusunda görüşlerini ifade etti.

Deniz konuşmasının son kısmında ise, çözümsüzlüğün sürdürülebilir olmadığını ve uzamasının adadaki tüm taraflar için olumsuz politik, ekonomik ve sosyal sonuçlara yol açacağını belirtti. Özellikle, Kıbrıs’ın tartışmalı Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki hidrokarbon rezervleri, turizm ve diğer ekonomik sektörlere de olumsuz yansıyacağını belirtti.