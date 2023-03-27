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Turist rehberi Ömer Faruk Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti

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Depremde çöken İsias Otelde hayatını kaybeden turist rehberi sayısı 34’e yükseldi.
Turist rehberi Ömer Faruk Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti

Depremde çöken İsias Otelde hayatını kaybeden turist rehberi sayısı 34’e yükseldi.

6 Şubat’taki deprem felaketinde çöken ve uygulama gezisindeki turist rehberleri ile KKTC’li çocuk sporculara ve ailelerine mezar olan İsias Otelden bir acı haber daha geldi.

Otelin enkazından sağ çıkarılan ve o günden bu yana Ankara’daki bir hastanede tedavi gören rehber Ömer Faruk Alioğlu da hayatını kaybetti. Böylelikle, İsias Otelde hayatını kaybeden turist rehberi sayısı da 34’e yükseldi.

Alioğlu’nun cenazesi 28 Mart Salı günü (yarın) Antalya-Muratpaşa’da bulunan İsmail Fetane Şahin Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Osman Zeki Oğlu Mehmet Sönmez Mezarlığında toprağa verilecek.

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