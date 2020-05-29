Turistler KKTC'ye 1 Temmuzdan itibaren gelebilecek. İşte şartlar

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı...
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KKTC'ye girebilecek kişiler:
1.Kategori: 1 Haziran dan itibaren yurt dışında bulunan Olağan ikameti KKTC olan vatandaşlar 1 hazitran'dan itibaren gelebilecek. Karantinaya girecek. Masraflar devlet tarafından karşılanacak. Büyük ihtimaller 5-11-17 Haziranda charter sefer düzenlenecek. TC'de bulunan aynı durumdaki kişiler hangi sebeple giderlerse gitsinler geri dönüş yapabilecekler.
2.kategori: 8 Hazirandan itibaren KKTC vatandaşı olmasa dahi Ülkemizde ikamet izni bulunanlar. Oturma izni, çalışma izni öğrenci izni bulunanlar 8 hazirandan itibaren gelebilecekler. 14 günlük karantina olacak, bedelini kişiler ödeyecek
3.kategori:Var olan şartlar devam ederse,koşulları sağlık bakanlığının belirleyeceği şekilde ülkemize turistler gelebilecek. 1 temmuzdan itibaren turist olarak geleceklerin hangi ülkeden geleceği önemli olacak. Riske göre 2 ayrı liste olacak. Sağlık Bakanlığı riskin yüksek olduğu ülkelerden karantina ve PCR testi isteyecek. Riskin düşük olduğu ülkelerden gelenler PCR istenecek karantina olmayabilir
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