Turizm Bakanı Üstel:Üstel: “Öngörümüz; eğer iyileşme olursa 15 Haziran’da turizmi açmak”

Turizm Bakanı Ünal Üstel, ‘dünyada iyileşme olursa’, öngörülerinin 15 Haziran’da turizmi açmak olduğunu dile getirdi ve “Sadece bizim kriterlerimize uyan girebilecek, iç sektörleri tamamen çalışma hayatına kavuşturduktan sonra dışa açılmayı düşüneceğiz

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, önce vatandaşın sağlığına dikkat çekerek, önce içerideki sektörleri tamamen çalışma hayatına kavuşturduktan sonra tamamen dışa açılmayı düşüneceklerini vurgulayarak, “Bu da Sağlık Bilim Kurulu ve Dünya Sağlık Teşkilatı’nın kriterleri ve bize vereceği öngörü ışığında olabilir” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA İYİLEŞME OLDUKTAN SONRA DIŞA AÇILIM OLACAK”

Genç TV’de yayınlanan Er Meydanı adlı programa konuk olan Üstel, “Bizim düşüncemiz, önce kendi içerimizdeki hareketliliği sağlamak ve bütün sektörleri harekete geçirdikten sonra, dünyada sağlığın gidişatına baktıktan sonra, Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ışığında, yani dünyada iyileşme olduktan sonra dışa açılım olacak” dedi.

“BİZİM KOYDUĞUMUZ KRİTERLERE UYAN KİŞİLER ÜLKEMİZE GELEBİLECEK”

Dünyadaki verilerde iyileşme yoksa, veya aşı ortaya çıkmadıktan sonra bu öngörülerinin, sadece öngörü olarak kalacağını, dolayısıyla temennilerinin aşının bir an önce bulunması ve tedavinin süratli bir şekilde olması ile birlikte dışa açılacaklarını kaydeden Ünal Üstel, “Dışa açıldıktan sonra, bizim koyduğumuz kriterlere uyan kişiler ülkemize gelebilecek” vurgusu yaptı.

“BELKİ DE TURİZMİ HAREKETLENDİRMEYEBİLİRİZ, HER ŞEY SAĞLIĞA BAĞLI”

Önce ülkedeki kişileri ve iç turizmi düşündüklerinin altını çizen Bakan Üstel, “Kendi insanımızın, küçük otellerde tatilini yapması lazım” dedi. Öncelikle yurtdışında kalan KKTC vatandaşlarını getirilmesi ve ülkemizde kalanların da ülkesine döndükten sonra turizmi hareketlendireceklerini belirten Üstel, “Belki de turizmi hareketlendirmeyebiliriz” ifadelerini kullanarak, her şeyin sağlık açısından gidişata bağlı olduğunu anlattı.

ÖNGÖRÜMÜZ; 15 HAZİRAN…

Öngörülerinin; 15 Haziran’dan sonra, eğer bu hastalık düşüş yapar ve iyileşme olursa o zaman turizmi açmak olduğunu dile getiren Ünal Üstel, “15 Haziran’dan sonra Türkiye’de iyileşme olursa ve Türkiye de üçüncü ülkelerden kişileri alırsa, o zaman biz kriterlerimizi uygulayarak, kapılarımızı açacağız” dedi.

UÇAK BİLET FİYATLARI…

Uçak biletlerindeki maliyetlerin yükseleceğinden söz eden Turizm bakanı, “Uçakların alacakları önlemler çok önemlidir, bu önlemler alınır ve 6 koltuk yerine 4 koltuk uçarsa maliyetler yükselir.

Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş, fiyatları dengeleyebilir. Bizim ön görümüz; fiyatları aşağıda tutmak, ama bizim kontrolümüz altında değil” diye konuştu.