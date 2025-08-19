  • BIST 10966.02
Hem yerel halk hem de turistlerin yoğun olarak bulunduğu İskele Makenzi Plajı ile Sahil Yürüyüş Yolu bölgesinde "Turizm Polisi" uygulaması bugün başladı.
“Turizm Polisi” uygulaması İskele’de hayata geçirildi!

Polis Genel Müdürlüğü tarafından hem yerel halk hem de turistlerin yoğun olarak bulunduğu pilot bölge seçilen İskele Makenzi Plajı ile Sahil Yürüyüş Yolu bölgesinde, hayata geçirilen “Turizm Polisi” uygulaması bugün başladı.

Yabancı dil ve ilk yardımı iyi derecede bilen Turizm Polisleri; “Merit Royal Gardens Hotel-Makenzi Plajı-Cem Dana Lunapark-Grand Sapphire Hotel-Royal Sun Sitesi-Courtyard Sitesi-Caesar Resort Sitesi ile Zagidas Pastanesi” arasında kalan turizm bölgesinde yaya veya bisikletler ile devriye yapıp, suç işlenmesini önleyecek ve meydana gelebilecek trafik veya adli olaylara ilk müdahaleyi yapacak.

Belirtilen görev bölgesinde turizm polisi ekipleri devriye sırasında ise şunları yapacak:

-Suç işlenmesini önleyecek ve meydana gelebilecek trafik ve/veya adli olaylara ilk müdahaleyi yapıp, ilgili şubeye gerekli bilgiyi verecek.

-Şüpheli görülen veya bir olaya karışan şahıslara kimlik kontrolü yaparak, yasal durumu sorgulayabilecek.

-Yabancı uyruklu şahısların KKTC’deki yasal statülerini (ikamet izni) kontrol edecek.

-Adli veya trafik konularında yapılan şikayetlerde, ilk değerlendirmeyi yapıp ilgili şubeye gerekli bilgiyi verecek.

-Davranışlarından dolayı çevreye rahatsızlık verebilecek veya suç işleyebileceği öngörülen şahısları bölgeden uzaklaştıracak ve gerekli yasal işlemin yapılmasını sağlayacak.

-Denizde boğulma tehlikesi geçiren veya herhangi olay sonucu yardıma ihtiyaç duyabilecek şahıslara ilk yardım müdahalesinde bulunacak.

