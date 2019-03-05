Turizm sektörü ruhuna El – Fatiha!

Turizmin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lokomotif sektörü olduğunu söyleyen Dörtlü koalisyon hükümeti, işin özünde bu sektörü bitirme noktasına getirmiştir.Bütçesi azaltılan (53 milyon 196 bin TL )Tek bakanlık olma özelliği taşıyan lokomotif sektör! İşin özünde 16,699 kişiye istihdam sağlıyor (%20 KKTC vatandaşı) Ülkemizin dış ticaret açığının %51.7 karşılamaktadır. 50 den fazla sektör direk veya indirek Turizm faaliyetleri ile olumlu veya olumsuz etkilenmektedir. Ülke turizm geliri 900 milyon doların üzerindedir.



Ülkemizdeaçılan her otelortalama 300 istihdamsağlamaktadır. Altın yumurtlayan bu tavuğun başını kestik, kesiyoruz.Yabancı turist gelişinde bir yıl önceye kıyasla %10.3 azalma mevcut.En önemli pazarımız olan İngiltere %24 azalma sözkonusu.

Almanya %10.2.

Belçika %19.7

Danimarka %29.4

Norveç %45.6

Estonya %89.8

Bu düşüş hemen tüm Avrupa ülkeleri için geçerli.



Türkiye Cumhuriyet'inden bir yıl önce gelen turist sayısına oranla %10.4 azalma vardır .Şimdiden rezervasyonlara bakıldığında 2019 yılında TC den gelecek turist sayısında %15 azalma görülüyor.



İsrail’den gelmesi beklenen 114 bin turist Rumların engellemeleri sonucu kaybedildi. Özellikle son 6 aydır Turizm sektöründe işler iyice dibe vurmuş durumdadır. Tur operatörlerine ve acentelere teşvik protokol gereği ödenmesi gereken hakedişler son bir yıldır tek bir dolar ödenemiyor.Bir önceki yılda ise çok az ödenmiştir. Kısacası 2 yıldır çok büyük sıkıntılar mevcuttur.Hükümetin Sektöre olan borcu 90 milyon TL ulaşmıştır.Hakedişler ödenmediği için yeni tarifeli ve tarifesiz uçak seferleri ile gelecek yolcuyu finance edecek sermaye acentelerde kalmamıştır.Acenteler ve Tur operatörleri tüm birikimlerini bitirmiş, bir kısmı borçlanmış bir kısmı iflasın eşiğine gelmiştir.

Turizmde çöküş başlamış ve hızla devam ediyor.Sistem çökerse, yeniden inşası yıllar alacağı ve çok yüksek maliyete ihtiyaç duyulacağı bir gerçektir.



Dünyanın en büyük Uluslararası Turizm Fuarı olan İTÜ Berlin Fuarına Acenteler ve Otelciler 2019 Teşvik Protokolu halen ortada olmadığı için ne yapacaklarını bilmeden gidiyorlar.

Doğru ve zamanında yapılmayan Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetleri.

Sektörün, Devletin çok cılız yapmış olduğu tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden haberdar olmadığı.



Her geçen gün artan uçak bilet fiyatları. Rum tarafının sürekli engelleme çabaları. İflasın eşiğine getirilmiş veya iflas etmiş Acenteler. Motivasyonu tamamen kaybetmiş bir sektör.



Değerli Dostlar bindiğimiz Dalı kesiyoruz kim senin umurunda değil. İşte, Acı gerçeğimiz BU....