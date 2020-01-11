  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Turizm Şurası Girne'de başladı

» »
Kuzey Kıbrıs’ın lokomotif sektörü turizmde, yurt içi ve dışından paydaşların katılımıyla 2020-2030 Stratejik Planı’nın belirlenmesi amacıyla düzenlenen Turizm Şurası, Girne’de başladı.
Turizm Şurası Girne'de başladı

Şuranın açılışına Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Vuni Palace Otel’de yer alan şurada açılış konuşmalarının ardından turizmin farklı konuları 10 komisyonda ele alınacak. Şura yarın öğleden sonra düzenlenecek basın toplantısıyla tamamlanacak.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Güzel bir görüşme gerçekleştirdik10 Ocak 2020 Cuma 20:41
  • Akacan'ın yargılandığı Sanal Bet Davası ertelendi10 Ocak 2020 Cuma 20:29
  • Özersay’dan haber panosu açıklaması: “Kamuoyunu yanılttı”10 Ocak 2020 Cuma 20:18
  • Yağışlardan sonra:Tonlarca patates çürüyecek10 Ocak 2020 Cuma 19:44
  • Mağusa'da Uyuşturucu yerine bitki çayı vermişler10 Ocak 2020 Cuma 19:29
  • Doğanköy’de kanalizasyon çalışmasından dolayı yol trafiğe kapatıldı10 Ocak 2020 Cuma 19:27
  • İskele-Gazimağusa Anayolunda 3 Bisikletli duran araca çarptı10 Ocak 2020 Cuma 18:52
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Sanayi Odası’ndaki KKTC Ofisi törenle açıldı10 Ocak 2020 Cuma 18:45
  • Son Dakika: Tır araç alev aldı10 Ocak 2020 Cuma 18:09
  • Girne-Değirmenlik anayolunda tır araç alev aldı10 Ocak 2020 Cuma 18:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti