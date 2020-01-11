Turizm Şurası Girne'de başladı

Şuranın açılışına Başbakan Ersin Tatar da katıldı.
Vuni Palace Otel’de yer alan şurada açılış konuşmalarının ardından turizmin farklı konuları 10 komisyonda ele alınacak. Şura yarın öğleden sonra düzenlenecek basın toplantısıyla tamamlanacak.
Şuranın açılışına Başbakan Ersin Tatar da katıldı.
Vuni Palace Otel’de yer alan şurada açılış konuşmalarının ardından turizmin farklı konuları 10 komisyonda ele alınacak. Şura yarın öğleden sonra düzenlenecek basın toplantısıyla tamamlanacak.
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