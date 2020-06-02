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Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği'nden eylem kararı!

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Birlik, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren acentelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümete 9 maddelik yazı gönderdi
Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği'nden eylem kararı!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, 5 hazirana kadar hükümetten verdikleri maddelerle ilgili dönüş almazlarsa eylem yapacaklarını Lefkoşa Kaymakamlığına bildirdiler.

Birlik, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren acentelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümete 9 maddelik yazı gönderdiklerini ve 5 hazirana kadar süre verdiklerini, bunun olmaması halinde de 8 haziran pazartesi günü Başbakanlık ve Meclis önünde eyleme gideceklerini Lefkoşa Kaymakamlığına bildirdiler.

 
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