Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği'nden eylem kararı!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, 5 hazirana kadar hükümetten verdikleri maddelerle ilgili dönüş almazlarsa eylem yapacaklarını Lefkoşa Kaymakamlığına bildirdiler.

Birlik, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren acentelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümete 9 maddelik yazı gönderdiklerini ve 5 hazirana kadar süre verdiklerini, bunun olmaması halinde de 8 haziran pazartesi günü Başbakanlık ve Meclis önünde eyleme gideceklerini Lefkoşa Kaymakamlığına bildirdiler.