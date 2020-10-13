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Türk Birliği Dayanışma Derneği Öğrencilere 30 Tablet Dağıttı

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Türk Birliği Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Doç.Dr Melahat Arıklı ve Olcay Kara, sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde öğrencilere 30 tablet dağıttı.
Türk Birliği Dayanışma Derneği Öğrencilere 30 Tablet Dağıttı

Zor bir dönemden geçildiğini belirten ve imkanlar dahilinde herkesin birbirine destek olup zor süreçten “el birliği” ile çıkılması gerektiğine vurgu yapan Arıklı, bütün sivil toplum kuruluşları ile maddi imkanı uygun yardımseverleri bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye çağırdı. Arıklı “amacımız, yeni başlayan eğitim öğretim döneminde geleceğimiz olan öğrencilerimize  katkıda bulunmaktır” dedi.

​Olcay Kara ise,  4 ilçede destekte bulundukları öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğun kendilerini duygulandırdığını kaydetti. Arıklı ve Kara, benzer sosyal sorumluluk proejelerine devam edeceklerini de belirtti.

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