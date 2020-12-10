Türk İşaret Dili Modüler Eğitim Sertifikaları Takdim Edildi

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi arasında imzalanan eğitim protokolü çerçevesinde düzenlenen Türk İşaret Dili (TİD) Modüler Eğitim Programları devam ediyor.

Bu kapsamda, Modül-1 Eğitim programına katılarak başarılı olan 26 kursiyere sertifikaları Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile takdim edildi.

Düzenlenen törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru ile vakıf yönetim kurulu üyeleri ile sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

DOĞRU

KİKEV Başkanı Bahire Doğru törende yaptığı konuşmada imzaladıkları protokol doğrultusunda verilen eğitimler ile toplumda yaşayan işitme engelli bireylerin iletişim problemlerine yönelik farkındalık kazandırmak ve doğru iletişim kurulabilecek eğitimlerin verilmesini sağlamak amacında olduklarını belirtti.

Eğitim süresince temel seviyeden başlanarak toplamda 42 saatlik modül-1 eğitiminin verildiğini söyleyen Doğru, hedeflerinin işitme engellilerin iletişim problemlerini giderecek çözüm odaklı çalışmalar yapmak olduğunu dile getirdi.

Eğitimlerin Modül 1 ve Modül 2 olarak iki aşamada gerçekleştirildiği bilgisini de veren Doğru, eğitimlerin pandemi döneminde online olarak yapıldığını sözlerine ekledi.

Doğru, ayrıca eğitimlere katılarak yapılan değerlendirme sınavı sonucunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri de tebrik etti.

Konuşmasının sonunda özverili çalışmaları ile eğitim veren Türk İşaret Dili Eğitmen ve çevirmenleri ile işitme engelli vakıf temsilcilerine teşekkür eden Doğru, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun'a ayrıca teşekkürlerini iletti.

UZUN

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ise yaptığı konuşmada KİKEV ile imzaladıkları protokol ile konuşma ve işitmede zorluk çeken insanlarımıza işaret dilini öğretebilmek amacıyla bu yola çıktıklarını söyledi.

KİKEV’in çok özverili çalışmalar gerçekleştirdiğine de işaret eden Uzun, işaret dilini bilen ve işitme engelli insanları sosyal hayatta yer bulabilmeleri adına gerçekleştirilen bu tür çalışmalara bakanlık olarak destek vermeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Düzenlenen eğitimlere gösterilen ilginin artmasının da kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Uzun, öğretmenlerin de daha fazla katılım göstermeleri gerektiğine işaret ederek, “Eğitimciler insanlara şekil veriyor. Şekil verirken de her bireye ulaşabilmek önemlidir. Dolayısıyla öğretmenlerimizin örnek teşkil etmelerini istiyor, Türkçe işaret dilini öğrenmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Verilen eğitimler sonucunda başarılı olan katılımcıların gönüllü birer nefer olacağını ve işitme engelli vatandaşların yaşadığı sorunların çözümüne katkı koyacağını vurgulayan Uzun, Modül 1 eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcıları kutladı.

Konuşmaların ardından Türk İşaret Dili Modül 1 eğitimine katılarak başarılı olan 26 kursiyere başarı sertifikaları takdim edildi.