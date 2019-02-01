  • BIST 104.070
  • Altın 220,571
  • Dolar 5,1892
  • Euro 5,9515
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Türk-Sen - Gıda-Sen arasındaki Toplu İş Sözleşmesi yenilendi

» »
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi ve şirket çalışanlarının bağlı bulunduğu sendika olan Gıda-Sen arasında 2019 yılı için yapılan toplu iş sözleşmesi 29.01.2019 tarihinde taraflar arasında imzalandı.
Türk-Sen - Gıda-Sen arasındaki Toplu İş Sözleşmesi yenilendi

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisini temsilen Genel Müdür Selahaddin Bayırkan ve Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Gıda-Sen Başkanı Metin Akoğlu ile sendika temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı olumlu havada gerçekleşti.

Genel Müdür Selahaddin Bayırkan “şirketimiz 2018 yılı içerisinde kârlılık oranını artırmak suretiyle, devletimize yüksek oranda gelir getirmiştir.  Hiçbir kurum ve kuruluştan yardım almadan tamamen kendi öz kaynakları ile yatırım yılı olarak ilan ettiğimiz 2017 ve 2018 dönemlerinde Yönetim Kurulu’muzun almış olduğu güçlü kararlar ile fabrikamızın teknolojisi dünya standartlarında üretim yapar hale getirilmiştir. Bu durum bizler ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda çalışanlarımızın emeği ve gayreti büyüktür. Çalışanlarımıza teşekkür ediyor, 2019 yılı ve sonraki yıllar için de artan performans ile başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise “geçmiş olduğumuz dönemlerde kapanacak gözüyle bakılan KTT, 2013 yılında güçlü bir yönetim anlayışı ile yola çıkarak, yapmış olduğu yeni yatırımlar ile hem iç hem dış görünüşünü yenileyerek dünya standartlarına uygun modern bir fabrika haline gelmiştir. Bunun sonucunda da üretmiş olduğu kaliteli ürünler ile şirketin ülkemize nasıl bir katma değer kattığı ortaya çıkmıştır. Ülkemiz için KTT bir lokomotif haline dönüşmüştür. Çalışanlarına vermiş olduğu değer ise yadsınamaz derece önemlidir. Böyle modern bir fabrikada çalışanlarımız hem mutlu bir şekilde üretim yapmakta hem de kendilerine verilen bu değerle şirketlerine sahip çıkmaktadırlar. Sendika olarak KTT Yönetimine ve Genel Müdürüne üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

Yeni dönemi kapsayan ve taraflar arasında imzalanan bu Toplu İş Sözleşmesinde eski haklar korunarak ücret ve sosyal menfaatlere günün koşullarına göre yendien düzenlenerek yeterli oranda artış verilmiş ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk-Sen - Gıda-Sen arasındaki Toplu İş Sözleşmesi yenilendi01 Şubat 2019 Cuma 12:40
  • Bir çınar devrildi01 Şubat 2019 Cuma 12:35
  • Çocuklar Şubat Tatili’nde Lefkoşa’yi Gezi Treniyle ücretsiz gezebilecek01 Şubat 2019 Cuma 12:30
  • Halkın Partisi’nin yeni Merkez Yürütme Organı üyeleri belli oldu01 Şubat 2019 Cuma 12:20
  • Atakan: “Ercan’da ciddi başarı öyküsü ve takım çalışması var”01 Şubat 2019 Cuma 12:15
  • Sendikalara polis engeli01 Şubat 2019 Cuma 12:10
  • ‘Özyigit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir’01 Şubat 2019 Cuma 11:30
  • Turizm Beldesi Alsancak’a Elektronik Ödeme Kolaylığı01 Şubat 2019 Cuma 11:20
  • KTAMS ile LAÜ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı01 Şubat 2019 Cuma 11:00
  • Gardiyanoğlu: “Elinizi vicdanınıza koyarak karar verin”01 Şubat 2019 Cuma 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti