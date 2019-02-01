Türk-Sen - Gıda-Sen arasındaki Toplu İş Sözleşmesi yenilendi

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisini temsilen Genel Müdür Selahaddin Bayırkan ve Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Gıda-Sen Başkanı Metin Akoğlu ile sendika temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı olumlu havada gerçekleşti.

Genel Müdür Selahaddin Bayırkan “şirketimiz 2018 yılı içerisinde kârlılık oranını artırmak suretiyle, devletimize yüksek oranda gelir getirmiştir. Hiçbir kurum ve kuruluştan yardım almadan tamamen kendi öz kaynakları ile yatırım yılı olarak ilan ettiğimiz 2017 ve 2018 dönemlerinde Yönetim Kurulu’muzun almış olduğu güçlü kararlar ile fabrikamızın teknolojisi dünya standartlarında üretim yapar hale getirilmiştir. Bu durum bizler ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda çalışanlarımızın emeği ve gayreti büyüktür. Çalışanlarımıza teşekkür ediyor, 2019 yılı ve sonraki yıllar için de artan performans ile başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise “geçmiş olduğumuz dönemlerde kapanacak gözüyle bakılan KTT, 2013 yılında güçlü bir yönetim anlayışı ile yola çıkarak, yapmış olduğu yeni yatırımlar ile hem iç hem dış görünüşünü yenileyerek dünya standartlarına uygun modern bir fabrika haline gelmiştir. Bunun sonucunda da üretmiş olduğu kaliteli ürünler ile şirketin ülkemize nasıl bir katma değer kattığı ortaya çıkmıştır. Ülkemiz için KTT bir lokomotif haline dönüşmüştür. Çalışanlarına vermiş olduğu değer ise yadsınamaz derece önemlidir. Böyle modern bir fabrikada çalışanlarımız hem mutlu bir şekilde üretim yapmakta hem de kendilerine verilen bu değerle şirketlerine sahip çıkmaktadırlar. Sendika olarak KTT Yönetimine ve Genel Müdürüne üyelerimiz adına teşekkür ederiz.

Yeni dönemi kapsayan ve taraflar arasında imzalanan bu Toplu İş Sözleşmesinde eski haklar korunarak ücret ve sosyal menfaatlere günün koşullarına göre yendien düzenlenerek yeterli oranda artış verilmiş ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur” dedi.