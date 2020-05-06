Türk ve Yunan jetleri arasında Ege'de it dalaşı

Türk F-16'ları ile Yunan savaş uçakları arasında it dalaşı iddiası!
Yunanistan'ın Ege Denizi'nde sık sık hava sahamızı ihlal ettiği biliniyor. Türk F-16'ları ise teyazzuka geçerek Yunan uçaklarına müdahale ediyor.
Benzer bir durumun tekrar yaşandığı ortaya çıktı.
Yunan hava kubvvetlerine ait Mirage savaş uçakları ile Türk F-16'ları Ege Denizi'nde karşı karşıya geldi.
Yunanlı yetkililer olayın görüntüsü olduğunu idda ettiği videoyu yayınladı.
Görüntülerde, Türkiye'ye ait iki F-16 uçağına kitlenen Yunan Mirage savaş uçaklarının pilotlarının telsiz konuşmaları yer alıyor. Yunan pilotun diğer Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade eden "Ona sahibim. Hedefime girmek üzere" dediği ileri sürüldü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.