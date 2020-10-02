Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

Türk A Milli Futbol Takımı'nın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçları kadrosu açıklandı.
Türk A Mili Takımı'nın özel maçta Almanya ve UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Sırbistan takımlarıyla oynayacağı maçların için aday kadrosu belli oldu. Kadroya geçen ay mücadele eden oyuncularla birlikte Dorukhan Toköz de dahil edildi.
Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu. #BizimÇocuklar
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