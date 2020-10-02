  • BIST 1.145
  • Altın 474,620
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

» »
Türk A Milli Futbol Takımı'nın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçları kadrosu açıklandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

Türk A Milli Futbol Takımı'nın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçları kadrosu açıklandı.

Türk A Mili Takımı'nın özel maçta Almanya ve UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Sırbistan takımlarıyla oynayacağı maçların için aday kadrosu belli oldu. Kadroya geçen ay mücadele eden oyuncularla birlikte Dorukhan Toköz de dahil edildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü Futbolcu Koronavirüse yakalandı!24 Eylül 2020 Perşembe 16:29
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu23 Eylül 2020 Çarşamba 15:54
  • Cengiz Ünder resmen Leicester City'de20 Eylül 2020 Pazar 16:44
  • Almanya: Maçta sosyal mesafeyi koruyan futbol takımı 37-0 yenildi20 Eylül 2020 Pazar 10:02
  • Antrenörler Derneği: "Sağlıklı koşullarda ligler yeniden başlatılmalı"15 Eylül 2020 Salı 16:41
  • Beşiktaş Josef de Souza'yı transfer ettiğini resmen duyurdu14 Eylül 2020 Pazartesi 23:00
  • Sergen Yalçın’ın Covid-19 testi pozitif çıktı13 Eylül 2020 Pazar 20:17
  • SON DAKİKA HABERİ: "Ligler askıya alınabilir"09 Eylül 2020 Çarşamba 12:49
  • Mbappe ‘corona’ya yakalandı08 Eylül 2020 Salı 22:11
  • Osmanlıspor'un ismi değişti08 Eylül 2020 Salı 18:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti